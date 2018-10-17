Украинка Пограничная стала вице-чемпионкой юношеской Олимпиады
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Наша грация Кристина Пограничная пополнила казну сборной Украины двадцатой медалью украинцев на III летних Юношеских Олимпийских игр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НОК.
По итогам выступлений в четырех упражнениях - с лентой, булавами, обручем и мячом 15-летняя львовянка набрала 65,100 балла, что позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала в олимпийском Буэнос-Айресе.
Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Кристину и ее тренера Ирину Руду с замечательным достижением, пожелав и дальше прославлять замечательные традиции украинской школы художественной гимнастики.
Как сообщал УНН, украинская гимнастка пробилась в финал Юношеской Олимпиады-2018.