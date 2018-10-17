Украинка Пограничная стала вице-чемпионкой юношеской Олимпиады

По итогам выступлений в четырех упражнениях - с лентой, булавами, обручем и мячом 15-летняя львовянка набрала 65,100 балла, что позволило ей подняться на вторую ступень пьедестала в олимпийском Буэнос-Айресе.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поздравил Кристину и ее тренера Ирину Руду с замечательным достижением, пожелав и дальше прославлять замечательные традиции украинской школы художественной гимнастики.



Как сообщал УНН, украинская гимнастка пробилась в финал Юношеской Олимпиады-2018.