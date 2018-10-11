Українська гімнастка пробилася до фіналу Юнацької Олімпіади-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. На Юнацьких Олімпійських іграх 2018 року в аргентинському Буенос-Айресі завершилася кваліфікація в фіналі багатоборства серед представниць художньої гімнастики, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію художньої гімнастики України.
Україну на цьому старті представляє лідер юніорської збірної Христина Погранична. За сумою балів за 4 види українка посіла третє місце, кваліфікувавшись таким чином в фінал багатоборства.
Примітно, що у кваліфікації брало участь 36 спортсменок, і лише 8 найсильніших грацій пройшли в фінал.
Додамо також, фінал багатоборства пройде 16 жовтня починаючи з 23:00 (час за Києвом).