Украинская гимнастка пробилась в финал Юношеской Олимпиады-2018

Украина на этом старте представляет лидер юниорской сборной Кристина Пограничная. По сумме баллов по 4 вида украинка заняла третье место, квалифицировавшись таким образом в финал многоборья.

Примечательно, что в квалификации участвовало 36 спортсменок, и только 8 сильнейших граций прошли в финал.

Добавим также, финал многоборья пройдет 16 октября начиная с 23:00 (киевское).