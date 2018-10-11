Украинская гимнастка пробилась в финал Юношеской Олимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. На Юношеских Олимпийских играх 2018 года в аргентинском Буэнос-Айресе завершилась квалификация в финале многоборья среди представительниц художественной гимнастики, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию художественной гимнастики Украины.
Украина на этом старте представляет лидер юниорской сборной Кристина Пограничная. По сумме баллов по 4 вида украинка заняла третье место, квалифицировавшись таким образом в финал многоборья.
Примечательно, что в квалификации участвовало 36 спортсменок, и только 8 сильнейших граций прошли в финал.
Добавим также, финал многоборья пройдет 16 октября начиная с 23:00 (киевское).