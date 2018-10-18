Українські спортсмени завоювали ще 2 медалі Юнацької Олімпіади

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Боксер Тарас Бондарчук здобув “срібло”, а Софія Лискун виборола “бронзу” у стрибках у воду на Юнацькій Олімпіаді, яка проходить у Буенос-Айресі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

У повідомленні вказано: “Український боксер здобуває срібну нагороду ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у ваговій категорії до 60 кг. Вітаємо 18-річного броварчанина, його тренерів та усю Україну!!!”.

“Представниця України у стрибках в воду Софія Лискун здобуває другу нагороду ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор у Буенос-Айресі. До „срібла“ в індивідуальних стрибках з вишки 10 м 16-річна спортсменка з Луганщини щойно додала „бронзу“ в команднй першості. Вітаємо Софію та її тренера Іллю Целютіна! Пишаємося вами!”, — повідомили у НОК щодо іншої нагороди змагального дня.

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