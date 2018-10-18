Украинские спортсмены завоевали еще 2 медали Юношеской Олимпиады

В сообщении указано: “Украинский боксер получает серебряную награду III летних Юношеских Олимпийских игр в весовой категории до 60 кг. Поздравляем 18-летнего броварчанина, его тренеров и всю Украину !!!”.

“Представительница Украины по прыжкам в воду София Лискун приобретает вторую награду III летних Юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе. До „серебра“ в индивидуальных прыжках с вышки 10 м 16-летняя спортсменка из Луганщины только что добавила „бронзу“ в командном первенстве. Поздравляем Софию и ее тренера Илью Целютина! Гордимся вами!”, — сообщили в НОК касательно второй награды соревновательного дня.