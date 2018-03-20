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Українським паралімпійцям виплатили понад 90 млн грн за медалі на Іграх-2018

Київ • УНН

 • 12076 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Міністерство молоді та спорту України виплатило переможцям і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні нагороди на загальну суму у понад 90 мільйонів гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр молоді і спорту Ігор Жданов, передає УНН.

“Міністерство молоді та спорту оперативно виплатило чемпіонам і призерам зимових Паралімпійських ігор-2018 державні винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень”, — написав І.Жданов.

За словами міністра, спортсменам вже перерахували кошти на картки по поверненню в Україну.

Українські паралімпійці отримали від держави винагороду у таких сумах, у гривнях за курсом НБУ: за І місце — 125 тис. дол. США, за ІІ місце — 80 тис. дол. США, за ІІІ місце — 55 тис. дол. США.

Зазначимо, цього року призові за медалі на Іграх для паралімпійців і олімпійців однакові.

Нагадаємо, у загальному медальному заліку зимової Паралімпіади Україна посіла шосте місце. Українські паралімпійці вибороли 22 нагороди — по 7 золотих і срібних, а також 8 бронзових.

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