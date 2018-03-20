Украинским паралимпийцам выплатили более 90 млн грн за медали на Играх-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Министерство молодежи и спорта Украины выплатило победителям и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму свыше 90 млн гривен. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает УНН.
"Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 млн гривен", - написал Жданов.
По словам министра, спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину.
Украинские паралимпийцы получили от государства вознаграждение в таких суммах, в гривнах по курсу НБУ: за I место - 125 тыс. долл. США, за II место - 80 тыс. долл. США, за III место - 55 тыс. долл. США.
Отметим, в этом году призовые за медали на Играх для паралимпийцев и олимпийцев одинаковые.
Напомним, в общем медальном зачете зимней Паралимпиады Украина заняла шестое место. Украинские паралимпийцы завоевали 22 награды - по 7 золотых и серебряных, а также 8 бронзовых.