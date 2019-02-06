Кабмин намерен разорвать соглашение с Россией об обмене правовой информацией

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 февраля. УНН. Кабинет министров Украины на заседании 6 февраля планирует прекратит действие соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией. Об этом говорится в повестке дня заседания правительства, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.

Согласно повестке дня заседания правительства, сегодня также планируется внести изменения в некоторые документы по вопросам воинского учета, утвердить создание Государственной службы по этнополитике и свободы совести, внести изменения в нормы питания военнослужащих ВСУ и других формирований.

Чиновники должны утвердить протокол между Кабмином и Республикой Молдова о международном автомобильном сообщении.
Кроме того, Кабмин планирует обсудить положение о системе профессионального обучения госслужащих, председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей, должностных лиц местного самоуправления и депутатов местных советов.

Также чиновники должны согласовать отчуждение основных фондов акционерного общества "Укргаздобыча", должны утвердить финансовый план государственного предприятия "Антонов", а также рассмотрят некоторые вопросы закупки по государственному оборонному заказу.

Как сообщал УНН, Кабинет Министров Украины обжалует решение суда о запрете Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины.

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