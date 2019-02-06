Кабмін має намір розірвати угоду з Росією про обмін правовою інформацією

Відповідно до порядку денного засідання уряду, сьогодні також планується внести зміни до деяких документів з питань військового обліку, затвердити створення Державної служби з етнополітики та свободи совісті, внести зміни до норм харчування військовослужбовців ЗСУ та інших формувань.

Урядовці мають затвердити протокол між Кабміном і Республікою Молдова про міжнародне автомобільне сполучення.

Крім того, Кабмін планує обговорити положення про систему професійного навчання держслужбовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.



Також урядовці мають погодити відчуження основних фондів акціонерного товариства "Укргазвидобування", мають затвердити фінансовий план державного підприємства "Антонов", а також розглянуть деякі питання закупівлі по державним оборонним замовленням.



Як повідомляв УНН, Кабінет Міністрів України оскаржить рішення суду щодо заборони Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України.