Кабмин хочет запретить работу ночных клубов

"По предложению министра внутренних дел правительство рассмотрит запрет на деятельность развлекательных заведений. Это не касается заведений питания. Фактически, мы говорим о запрете работы ночных клубов, дискотек, и тех развлекательных заведений, где совершенно не соблюдаются карантинные условия и карантинные требования", - сказал Шмыгаль.

Он призвал полицию к максимально жестким мерам относительно таких заведений.

Напомним, правительство собирается продлить карантин до ноября.