Кабмін хоче заборонити роботу нічних клубів

“На пропозицію міністра внутрішніх справ уряд розгляне заборону на діяльність розважальних закладів. Це не стосується закладів харчування. Фактично, ми говоримо про заборону роботи нічних клубів, дискотек, і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинні умови і карантинні вимоги”, — сказав Шмигаль.

Він закликав поліцію вживати максимально жорстких заходів до таких закладів.

Нагадаємо, уряд збирається продовжити карантин до листопада.