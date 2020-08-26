Кабмін хоче заборонити роботу нічних клубів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні уряд розгляне заборону на діяльність розважальних закладів. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає кореспондент УНН.
“На пропозицію міністра внутрішніх справ уряд розгляне заборону на діяльність розважальних закладів. Це не стосується закладів харчування. Фактично, ми говоримо про заборону роботи нічних клубів, дискотек, і тих розважальних закладів, де абсолютно не дотримуються карантинні умови і карантинні вимоги”, — сказав Шмигаль.
Він закликав поліцію вживати максимально жорстких заходів до таких закладів.
Нагадаємо, уряд збирається продовжити карантин до листопада.