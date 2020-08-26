Уряд сьогодні збирається продовжити карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Кабінет міністрів сьогодні розгляне питання щодо продовження в Україні адаптивного карантина на 2 місяці - до листопада. Про це сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду в середу, передає кореспондент УНН.
“Адаптивний карантин дозволяє тримати баланс між карантинними обмеженнями і нормальним життям країни, при цьому збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. І сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на 2 місяці, обмеження і зонування територій по кольорах будуть діяти щонайменше до листопада, до 31 жовтня ми продовжуємо карантин”, — сказав Шмигаль.
Він зазначив, що карантин буде діяти в такому вигляді, у якому він діє зараз.
Напередодні на нараді у Президента Шмигаль заявив, що карантин пропонується продовжити до листопада.