Уряд сьогодні збирається продовжити карантин

“Адаптивний карантин дозволяє тримати баланс між карантинними обмеженнями і нормальним життям країни, при цьому збільшення захворюваності в останні тижні змушує нас діяти більш рішуче. І сьогодні на засіданні уряду ми розглянемо питання про продовження адаптивного карантину на 2 місяці, обмеження і зонування територій по кольорах будуть діяти щонайменше до листопада, до 31 жовтня ми продовжуємо карантин”, — сказав Шмигаль.

Він зазначив, що карантин буде діяти в такому вигляді, у якому він діє зараз.

Напередодні на нараді у Президента Шмигаль заявив, що карантин пропонується продовжити до листопада.