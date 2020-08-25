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Нарада у Зеленського: карантин пропонується продовжити до листопада

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні карантин, введений через поширення коронавірусу, пропонується продовжити до листопада. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента за підсумками наради під головуванням Президента Володимира Зеленського, передає УНН.

Нарада у Зеленського: карантин пропонується продовжити до листопада

"У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації карантин пропонується продовжити до листопада", - йдеться у повідомленні.

Так, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на нараді повідомив, що "в Україні за минулу добу зафіксовано понад 1,6 тис. нових хворих на COVID-19, у зв’язку з чим Кабінет міністрів пропонує продовжити карантин до 1 листопада".

Загальна кількість осіб, що захворіли на коронавірусну інфекцію в Україні від початку пандемії, перевищила 108 тисяч. Найбільш постраждалі на сьогодні області — Чернівецька, Івано-Франківська, Харківська й Тернопільська.

З огляду на негативну динаміку захворюваності Володимир Зеленський підтримав необхідність вжиття превентивних заходів. Зокрема, впровадження заборони на роботу нічних клубів, проведення концертів.

“Але карантин має залишатися адаптивним та необтяжливим для підприємців. Малий і середній бізнес повинен мати можливість правильно організувати роботу в нових умовах”, — наголосив Президент.

На нараді зазначалося, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у “червону зону” епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій.

На прохання Прем’єр-міністра Ізраїлю ухвалено рішення про суттєве обмеження паломництва хасидів до Умані для святкування Рош га-Шана.

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов доповів Главі держави, що у зв’язку з наближенням сезону респіраторно-вірусних інфекцій МОЗ готується до закупівель протигрипозних вакцин для груп ризику: медиків, працівників поліції, прикордонної служби, галузі освіти — всього 1,5 млн осіб.

Президент додав, що напередодні нового епідемічного сезону також необхідно збільшити кількість ліжок у лікарнях і запустити масову програму вакцинації від грипу.

На нараді також розглянули питання підготовки та проведення місцевих виборів в Україні 25 жовтня. Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що у передвиборчому процесі по всій країні буде задіяно щонайменше 500 тисяч працівників виборчих комісій різних рівнів, яких потрібно забезпечити захисними масками та іншими засобами індивідуального захисту.

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