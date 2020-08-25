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Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

Киев • УНН

 • 24323 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине карантин, введенный из-за распространения коронавируса, предлагается продлить до ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Президента по итогам совещания под председательством Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

Совещание у Зеленского: карантин предлагается продлить до ноября

"В связи с ухудшением эпидемической ситуации карантин предлагается продлить до ноября", - говорится в сообщении.

Так, Премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании сообщил, что "в Украине за минувшие сутки зафиксировано более 1,6 тыс. новых больных COVID-19, в связи с чем Кабинет министров предлагает продлить карантин до 1 ноября".

Общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.

Учитывая негативную динамику заболеваемости Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должны иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул Президент.

На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий.

По просьбе премьер-министра Израиля принято решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов доложил Главе государства, что в связи с приближением сезона респираторно-вирусных инфекций Минздрав готовится к закупкам противогриппозных вакцин для групп риска: медиков, работников полиции, пограничной службы, области образования - всего 1,5 млн человек.

Президент добавил, что накануне нового эпидемического сезона также необходимо увеличить количество коек в больницах и запустить массовую программу вакцинации от гриппа.

На совещании также рассмотрели вопросы подготовки и проведения местных выборов в Украине 25 октября. Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что в предвыборном процессе по всей стране будет задействовано не менее 500 тысяч работников избирательных комиссий различных уровней, которых нужно обеспечить защитными масками и другими средствами индивидуальной защиты.

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