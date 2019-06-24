Кабмин хочет с 1 июля повысить пенсии гражданам с большим стажем
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Кабинет министров Украины финализировал решение о повышении пенсий гражданам, имеющим большой стаж работы, но небольшие пенсии из-за небольших зарплат. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Правительство финализировало механизм повышения пенсий гражданам с большим стажем и небольшими зарплатами уже с 1 июля", - заявил Гройсман.
По его словам, повышение пенсий - это очередной этап пенсионной реформы.
Гройсман отметил, что уже с 1 июля женщины со стажем работы более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет получат повышение пенсий.
Указано, что в среднем пенсия будет составлять не менее 2 тыс. грн, и это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме.
"Все процедурные решения закрепляем на ближайшем заседании правительства", - добавил Гройсман.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-5 регионов, кто в Украине получает самые высокие пенсии
Напомним, расходы Пенсионного фонда Украины на пенсионные выплаты в январе-мае составили 168,4 млрд грн.