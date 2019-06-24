Кабмін хоче з 1 липня підвищити пенсії громадянам із великим стажем
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Кабінет міністрів України фіналізував рішення про підвищення пенсій громадянам, які мають великий стаж роботи, але невеликі пенсії через невеликі зарплати. Про це повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Уряд фіналізував механізм підвищення пенсій громадянам з великим стажем і невеликими зарплатами вже з 1 липня", – заявив Гройсман.
За його словами, підвищення пенсій – це черговий етап пенсійної реформи.
Гройсман зазначив, що вже з 1 липня жінки зі стажем роботи понад 30 років і чоловіки зі стажем понад 35 років отримають підвищення пенсій.
Вказано, що в середньому пенсія складатиме не менше 2 тис. грн, і це буде черговий етап перерахунку пенсій, і далі збільшення відбуватиметься в автоматичному режимі.
"Усі процедурні рішення закріплюємо на найближчому засіданні Уряду", – додав Гройсман.
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Нагадаємо, видатки Пенсійного фонду України на пенсійні виплати у січні-травні становили 168,4 млрд грн.