ТОП-5 регіонів, хто в Україні отримує найвищі пенсії

Експерт розповів, що на початок квітня поточного року середня пенсія по країні становила 2899,04 грн.

Дорошенко уточнив, що тільки в семи областях України розмір пенсії є вищим, ніж середня по країні. Йдеться, зокрема, про Київ — 4059 грн, Донецьку область — 3866,39 грн, Луганську — 3566,46 грн, Дніпропетровську 3336,63 та Запорізьку — 3102,83 грн, Харківську — 2941,83 грн та Київську область — 2935,37 грн, розповів експерт.

“В усіх інших областях середня пенсія нижче, ніж середня по країні: Полтавській — 2806,80 грн, Одеській — 2749,53 грн, Миколаївській — 2697,42 грн, Львівській — 2621,05 грн, Сумській — 2598,10 грн, Чернігівській — 2553,53 грн, Черкаській — 2547,81 грн, Кіровоградській — 2545,97 грн, Херсонській — 2490,82 грн, Житомирській — 2486,24 грн, Івано-Франківській — 2464,30 грн, Рівненській — 2405,61 грн, Вінницькій — 2403,56 грн, Волинській — 2402,11 грн, Хмельницькій — 2388,84 грн, Закарпатській — 2288,66 грн, Чернівецькій — 2284,55 грн і Тернопільській — 2201,59 грн”, — написав Дорошенко.

Також Дорошенко вказав ТОП-5 регіонів України, де найбільше зріс середній розмір пенсії за рік. Це — Київ — на 18,4%, Луганська область — на 17,2%, Донецька — на 16,1%, Київська область — на 15,9% і Одеська — на 15,8%. За рік показник середньої пенсії по країні зріс на 15,1%, додав експерт.

“ТОП-5 областей, де найменшими темпами, із 1 квітня минулого року по 1 квітня 2019 року, зростав середній показник пенсії: Тернопільщина — на 12,5%, Буковина — на 12,8%, Волинь, Закарпаття й Рівненщина — на 13%”, — вказав Дорошенко.

Нагадаємо, як писав УНН, за даними дослідження Research & Branding Group українці економлять на продуктах. В цілому, за межею бідності живуть 14 млн наших громадян.

Зауважимо, що в Україні протягом останніх років відчутно дорожчають соціальні продукти харчування. І, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, це пов’язано, в тому числі, з рішенням КМУ про скасування державного регулювання цін.

Відпускати ринок продуктів у вільне плавання можна було лише за умови соціального благополуччя в країні, переконаний політик.

“Компенсатор у вигляді підвищення мінімальних пенсій і зарплат, яким хизується уряд, не спрацьовує, бо інфляціє зжирає свій немалий відсоток. У підсумку маємо, що необхідні для повноцінного життя продукти харчування людям стають все менш доступні”, — констатував він.