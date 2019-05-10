ТОП-5 регионов, кто в Украине получает самые высокие пенсии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. В Украине самые высокие пенсии получают жители Киева. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Национального совета экономического развития Алексей Дорошенко, передает УНН.
Эксперт рассказал, что на начало апреля текущего года средняя пенсия по стране составила 2899,04 грн.
Дорошенко уточнил, что только в семи областях Украины размер пенсии выше, чем средняя по стране. Речь идет о Киеве - 4059 грн, Донецкая область - 3866,39 грн, Луганская - 3566,46 грн, Днепропетровская 3336,63 и Запорожская - 3102,83 грн, Харьковская - 2941,83 грн и Киевскfz область - 2935,37 грн, рассказал эксперт.
"Во всех других областях средняя пенсия ниже, чем средняя по стране: Полтавской - 2806,80 грн, Одесской - 2749,53 грн, Николаевской - 2697,42 грн, Львовской - 2621,05 грн, Сумской - 2598,10 грн, Черниговской - 2553,53 грн, Черкасской - 2547,81 грн, Кировоградской - 2545,97 грн, Херсонской - 2490,82 грн, Житомирской - 2486,24 грн, Ивано-Франковской - 2464,30 грн, Ровенской - 2405,61 грн, Винницкой - 2403,56 грн, Волынской - 2402,11 грн, Хмельницкой - 2388,84 грн, Закарпатской - 2288,66 грн, Черновицкой - 2284,55 грн и Тернопольской - 2201,59 грн", - написал Дорошенко.
Также Дорошенко указал ТОП-5 регионов Украины, где больше всего вырос средний размер пенсии за год. Это - Киев - на 18,4%, Луганская область - на 17,2%, Донецкая - на 16,1%, Киевская область - на 15,9% и Одесская - на 15,8%. За год показатель средней пенсии по стране вырос на 15,1%, добавил эксперт.
"ТОП-5 областей, где наименьшими темпами, с 1 апреля прошлого года по 1 апреля 2019 года, рос средний показатель пенсии: Тернопольщина - на 12,5%, Буковина - на 12,8%, Волынь, Закарпатье и Ровенская - на 13 %", - отметил Дорошенко.
Напомним, как писал УНН, по данным исследования Research & Branding Group украинцы экономят на продуктах. В целом, за чертой бедности живут 14 млн наших граждан.
Заметим, что в Украине в последние годы ощутимо дорожают социальные продукты питания. И, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, это связано, в том числе, с решением КМУ об отмене государственного регулирования цен.
Отпускать рынок продуктов в свободное плавание можно было только при условии социального благополучия в стране, убежден политик.
"Компенсатор в виде повышения минимальных пенсий и зарплат, которым щеголяет правительство, не срабатывает, потому что инфляция сжирает свой немалый процент. В итоге имеем, что необходимые для полноценной жизни продукты питания людям становятся все менее доступны", - констатировал он.