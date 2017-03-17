Кабмин готовит меры по реструктуризации долгов теплогенерирующих предприятий - Г.Зубко

"Верховная Рада приняла очень важный законопроект 1730 ( "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители "- ред.), который дает возможность стабилизировать финансовое состояние этих предприятий. Поэтому именно закон 1730 должен быть внедрен уже сейчас, уже нормативные документы разработаны и сегодня правительство готовит их для принятия и внедрения, чтобы предприятия могли, реструктуризировав свои долги, начинать привлекать инвестиции ", - сказал Г.Зубко.

Напомним, Г.Зубко заявил, что для снижения цены на газ надо создать конкуренцию на рынке .