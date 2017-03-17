Кабмін готує заходи для реструктуризації боргів теплогенеруючих підприємств - Г.Зубко
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Кабінет міністрів готує низку нормативних документів, які дозволять теплогенеруючим підприємствам реструктуризувати свої борги і почати залучення інвестицій. Про під час години запитань до уряду повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, передає кореспондент УНН.
"Верховна Рада прийняла дуже важливий законопроект 1730 ("Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" - ред.), який дає можливість стабілізувати фінансовий стан цих підприємств. Тому саме закон 1730 повинен бути впроваджений вже зараз, вже нормативні документи розроблені і сьогодні уряд готує їх для прийняття і для впровадження, щоб підприємства могли, реструктуризувавши свої борги, починати залучати інвестиції", - сказав Г.Зубко.
Нагадаємо, Г.Зубко заявив, що для зниження ціни на газ треба створити конкуренцію на ринку.