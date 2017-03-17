Кабмін готує заходи для реструктуризації боргів теплогенеруючих підприємств - Г.Зубко

"Верховна Рада прийняла дуже важливий законопроект 1730 ("Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" - ред.), який дає можливість стабілізувати фінансовий стан цих підприємств. Тому саме закон 1730 повинен бути впроваджений вже зараз, вже нормативні документи розроблені і сьогодні уряд готує їх для прийняття і для впровадження, щоб підприємства могли, реструктуризувавши свої борги, починати залучати інвестиції", - сказав Г.Зубко.

Нагадаємо, Г.Зубко заявив, що для зниження ціни на газ треба створити конкуренцію на ринку.