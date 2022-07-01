Кабмин разрешил брать военным командировки из-за ранений
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Кабинет министров Украины разрешил военнослужащим, полицейским, лицам рядового и начальствующего состава и работникам брать командировки для прохождения лечения из-за ранения, которое они получили во время обороны и сдерживания агрессии рф в Украине. Об этом информирует представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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"Обеспечена возможность командировать военнослужащих, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава и работников для прохождения лечения и реабилитации в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем), полученным при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф, обеспечении их осуществления, находясь непосредственно в районах осуществления этих мероприятий, не только в Донецкой и Луганской областях, но и на всей территории Украины, на срок прохождения соответствующего лечения и реабилитации", - сообщил Мельничук.
Дополнение
Кабинет министров Украины выделил 510 млн грн СБУ для выплаты раненым военнослужащим и закупки вооружения и техники.