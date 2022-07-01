Кабмін дозволив брати військовим відрядження через поранення

Цитата

"Забезпечено можливість відряджати військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників для проходження лікування та реабілітації у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, не лише в Донецькій та Луганській областях, а й на всій території України, на строк проходження відповідного лікування та реабілітації", - повідомив Мельничук.

Доповнення

Кабінет міністрів України виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям та закупівлі озброєння і техніки.