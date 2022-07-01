Кабмін дозволив брати військовим відрядження через поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Кабінет міністрів України дозволив військовослужбовцям, поліцейським, особам рядового і начальницького складу та працівникам брати відрядження для проходження лікування через поранення, яке вони отримали під час оборони і стримування агресії рф в Україні. Про це інформує представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, пише УНН.
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"Забезпечено можливість відряджати військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та працівників для проходження лікування та реабілітації у зв’язку з пораненням (контузією, травмою або каліцтвом), отриманим під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення цих заходів, не лише в Донецькій та Луганській областях, а й на всій території України, на строк проходження відповідного лікування та реабілітації", - повідомив Мельничук.
Доповнення
Кабінет міністрів України виділив 510 млн грн СБУ для виплати пораненим військовослужбовцям та закупівлі озброєння і техніки.