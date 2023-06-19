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Кабмин дал старт введению в Украине института помощника ветерана

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 июня. УНН. Кабинет министров Украины принял проект постановления о реализации экспериментального проекта по внедрению института помощника ветерана в системе перехода от военной службы к гражданской жизни. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Правительственный портал.

Кабмин дал старт введению в Украине института помощника ветерана

Цитата

«Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Украины “О реализации экспериментального проекта по внедрению института помощника ветерана в системе перехода от военной службы к гражданской жизни” принят на заседании Правительства в понедельник, 19 июня», - говорится в сообщении.

Детали

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина сообщила, что с 1 июля он стартует во Львовской, Винницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

«Проект по внедрению в Украине института помощника ветерана разработан специалистами Минветеранов. Функционировать он будет по принципу "равный – равному", а в обязанности помощника будет входить индивидуальное профессиональное сопровождение ветеранов и членов их семей в рамках перехода от военной службы к гражданской жизни», - отмечается в сообщении.

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Сообщается, что будущих помощников ветерана будут готовить в центрах ветеранского развития на базе определенных высших учебных заведений. В партнерстве с МОН разработаны специальные учебные программы для подготовки специалистов по сопровождению ветеранов войны и членов их семей.

“Речь идет о координационной поддержке или направлении, помощи нашим Защитникам и Защитницам в получении справок, помощи в том, где и как пройти программы повышения квалификации или, например, получить подтверждение сертификатом имеющихся навыков, куда трудоустроиться и много других услуг. То есть все вопросы, все потребности, которые будут возникать у ветеранов – должны находить сопровождение и поддержку со стороны такого помощника. Он будет отвечать за определенное количество ветеранов в громаде”, – отметила Лапутина.

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Она рассказала и о требованиях к кандидатам в помощники ветерана.

«Это должен быть гражданин Украины, владеющий украинским языком, имеющий образование не ниже младшего бакалавра. В приоритете – ветераны и ветеранки, которые изъявят такое желание, а также члены их семей и семей павших Воинов», - говорится в сообщении.

Финансирование института помощника ветерана предусмотрено за средства государственного бюджета, местных бюджетов и за средства партнеров по развитию.

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