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Кабмін дав старт запровадженню в Україні інституту помічника ветерана

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Кабінет міністрів України прийняв проект постанови про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя. Про це УНН повідомляє з посиланням на Урядовий портал.

Кабмін дав старт запровадженню в Україні інституту помічника ветерана

Цитата

«Відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України “Про реалізацію експериментального проекту щодо запровадження інституту помічника ветерана у системі переходу від військової служби до цивільного життя” прийнято на засіданні Уряду у понеділок, 19 червня», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна повідомила, що з 1 липня він стартує у Львівській, Вінницькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

«Проект із запровадження в Україні інституту помічника ветерана розроблено фахівцями Мінветеранів. Функціонуватиме він за принципом "рівний – рівному", а до обов’язків помічника входитиме індивідуальний професійний супровід ветеранів та членів їхніх сімей у межах переходу від військової служби до цивільного життя», - зазначається в повідомленні.

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Повідомляється, що майбутніх помічників ветерана готуватимуть у центрах ветеранського розвитку на базі визначених закладів вищої освіти. У партнерстві з МОН розроблені спеціальні навчальні програми для підготовки фахівців із супроводу ветеранів війни та членів їхніх родин.

“Йдеться про координаційну підтримку або спрямування, допомогу нашим Захисникам і Захисницям в отриманні довідок, допомога в тому, де і як пройти програми підвищення кваліфікації або, наприклад, отримати підтвердження сертифікатом наявних навичок, куди працевлаштуватись та багато інших послуг. Тобто всі питання, всі потреби, які виникатимуть у ветеранів – повинні знаходити супровід і підтримку з боку такого помічника. Він відповідатиме за певну кількість ветеранів у громаді”, – зазначила Лапутіна.

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Вона розповіла і про вимоги до кандидатів у помічники ветерана.

«Це має бути громадянин України, який володіє українською мовою, має освіту не нижче молодшого бакалавра. У пріоритеті – ветерани й ветеранки, які виявлять таке бажання, а також члени їхніх сімей та родин полеглих Воїнів», - йдеться в повідомленні.

Фінансування інституту помічника ветерана передбачено за кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та за кошти партнерів з розвитку.

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