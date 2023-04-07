В Україні затвердили стратегію допомоги ветеранам після звільнення зі служби. Її має розглянути РНБО
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Кабінет міністрів України затвердив стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя на період до 2032 року, а також План дій щодо допомоги ветеранам в адаптації на наступні два роки. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.
Деталі
Як пояснив прем’єр-міністр, стратегія дозволить створити чіткий алгоритм і систему допомоги українським ветеранам-героям, аби забезпечити для них комфортні умови з першого дня після звільнення зі служби, допомогти з роботою чи створенням власного бізнесу.
Після затвердження урядом, стратегію буде винесено на розгляд РНБО.
Доповнення
Шмигаль назвав 8 завдань, які стоять перед урядом для формування цілісної ветеранської політики.