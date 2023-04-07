В Украине утвердили стратегию помощи ветеранам после увольнения со службы. Ее должны рассмотреть на СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни на период до 2032 года, а также План действий по помощи ветеранам в адаптации на следующие два года. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
Как пояснил премьер-министр, стратегия позволит создать четкий алгоритм и систему помощи украинским ветеранам-героям, чтобы обеспечить для них комфортные условия с первого дня после увольнения со службы, помочь с работой или созданием собственного бизнеса.
После утверждения правительством, стратегия будет вынесена на рассмотрение СНБО.
Дополнение
Шмыгаль назвал 8 задач, которые стоят перед правительством для формирования целостной ветеранской политики.