В Украине утвердили стратегию помощи ветеранам после увольнения со службы. Ее должны рассмотреть на СНБО

Детали

Как пояснил премьер-министр, стратегия позволит создать четкий алгоритм и систему помощи украинским ветеранам-героям, чтобы обеспечить для них комфортные условия с первого дня после увольнения со службы, помочь с работой или созданием собственного бизнеса.

После утверждения правительством, стратегия будет вынесена на рассмотрение СНБО.

Дополнение

Шмыгаль назвал 8 задач, которые стоят перед правительством для формирования целостной ветеранской политики.