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К новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы сообщением Киев-Львов

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 16:04  •  10827 просмотра

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Укрзализныця назначила дополнительный поезд №741/742 между Киевом и Львовом на праздничные дни. Билеты на него уже можно приобрести онлайн и на вокзалах.

В пиковые даты между Киевом и Львовом будет курсировать дополнительный рейс №741/742 сообщением Киев-Львов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали

В "УЗ" отметили, что поезд будет отправляться из Киева 22, 24, 28, 30 декабря и 1, 2, 5, 7 января в 14:58 и прибывать во Львов в 20:56. Обратно, из Львова, поезд будет отправляться 23, 25, 29, 31 декабря и 2, 3, 6, 8 января в 8:05 и прибывать в Киев в 14:10. В этом направлении также согласована удобная пересадка по Львову с варшавского рейса через Рава-Русскую.

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Через рейсы до Львов, поезда в Черкассы будут курсировать с измененным графиком.

Также назначен дополнительный поезд №159/160 Киев - Трускавец (через Львов). Он будет отправляться из Киева 23 и 29 декабря в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. В обратном направлении, из Трускавца, поезд будет отправляться 23 и 29 декабря в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.

Билеты на ближайшие даты уже доступны в приложении Укрзализныци, в чат-боте, на сайте и в кассах вокзалов.

Напомним

Железнодорожные билеты подорожают. Укрзализныця уменьшит скидки и гармонизирует цены на международные рейсы. Цены решили пересмотреть, чтобы обновить парк вагонов и уменьшить общие убытки от пассажирских перевозок по Украине.

Павел Башинский

Павел Башинский

Общество
До новорічних свят "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси сполученням Київ-Львів
Ukrzaliznytsia has scheduled additional flights between Kyiv and Lviv for the New Year holidays
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К новогодним праздникам "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы сообщением Киев-Львов

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