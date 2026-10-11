Jaguar готовит новый электрический кроссовер, который не будет конкурировать с Range Rover
Киев • УНН
Вторая модель Jaguar станет электрическим кроссовером на платформе JEA, но не прямым конкурентом Range Rover. Её могут представить в 2028 году.
Британский автопроизводитель Jaguar разрабатывает вторую модель в рамках масштабного перезапуска бренда, который планирует полностью перейти на электромобили премиального сегмента. Новинка может получить название Type 02 и появиться до 2030 года, сообщает Autoblog со ссылкой на Automotive News и carsales, пишет УНН.
Детали
Управляющий директор Jaguar Родон Гловер подтвердил, что компания уже планирует следующий автомобиль, однако сначала сосредоточится на запуске электрической модели Type 01.
Ближайшим приоритетом Jaguar является вывод Type 01 на рынок. Как только это будет сделано, мы представим второй автомобиль. Следующая модель появится до 2030 года
Что известно о будущем электромобиле
По предварительной информации, вторая модель Jaguar будет электрическим кроссовером с увеличенным дорожным просветом, который обеспечит большую практичность в повседневном использовании по сравнению с низким Type 01. При этом компания не планирует позиционировать новинку как прямого конкурента Range Rover.
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Ожидается, что автомобиль будет использовать электрическую платформу Jaguar Electric Architecture (JEA), которая также лежит в основе первой модели нового поколения. Дизайн кроссовера должен сохранить характерные черты обновленного стиля бренда.
По данным carsales, новинку могут представить уже в 2028 году. Это произойдет после начала поставок Type 01 покупателям, которые запланированы на вторую половину 2027 года. При этом официальная дата презентации второго электромобиля Jaguar пока не объявлена.
Jaguar стремится закрепиться в сегменте эксклюзивных электромобилей класса люкс, сделав ставку на дизайн, премиальность и ограниченные объемы продаж вместо массового производства.
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