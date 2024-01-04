Изъяли почти шесть миллионов гривен: на Житомирщине полицейские задержали группу рэкетиров

В Житомирской области правоохранители ликвидировали группу рэкетиров, которые во главе с "криминальным авторитетом", надуманные долги с жителей Коростеня. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, передает УНН.

Детали

Злоумышленники требовали надуманные долги с жителей города Коростень. Кроме того, предоставляли услуги по "урегулированию" финансовых конфликтов

В полиции рассказали, что сумма "долга" зависела от материального положения потерпевшего. У одних требовали 500 долларов, у других эта сумма могла достигать и 5000.

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Процесс вымогательства всегда сопровождался угрозами физической расправы, повреждением или уничтожением имущества. В случае отказа выполнять требования злоумышленников, отбирали имущество потерпевших, а если и такой метод убеждения не срабатывал, то переходили к физическому насилию.

2 января оперативники, следователи, прокуроры Житомирской областной прокуратуры при силовой поддержке бойцов роты полиции особого назначения задержали трех участников группировки при получении денег от потерпевшего: 900 долларов и 16 500 гривен - резюмировали в ведомстве.

На основании собранных доказательств организатору и 8 участникам следователи сообщили о подозрении. В зависимости от роли и участия в преступной деятельности действия подозреваемых квалифицированы:

- ч. 2 и 4 ст. 186 (грабеж),

- ч. 3 и 4 ст. 189 (вымогательство),

- ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по результатам проведения 28 обысков полицейские изъяли почти 6 миллионов гривен в национальной и иностранной валюте, оружие, в том числе и ружье, которое отобрали у одного из потерпевших, другие вещи, подтверждающие противоправную деятельность.

За содеянное может грозить до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Дополнение

В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов уже к восьми эпизодам преступной деятельности.

В частности, у одного из потерпевших они отобрали оборудование на более 300 000 гривен, еще у нескольких граждан, которые не согласились оплатить им "долг" отобрали охотничье гладкоствольное ружье, бензопилу и мобильный телефон, у другого требовали более 180 000 гривен.

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Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Проверяется причастность фигурантов к совершению других преступлений на территории области.

Напомним,

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