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Ціна життя у 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство

Ціна життя у 10 тисяч доларів: на Одещині поліцейські попередили замовне вбивство

Київ • УНН

 • 27032 перегляди

Одеська поліція попередила замовне вбивство, чоловік підшукав «кілерів» та пообіцяв за позбавлення життя людини 10 тисяч доларів США винагороди.

Поліцейські отримали інформацію, що житель Одеського району на ґрунті довготривалих неприязних стосунків замовив вбивство свого сусіда, та пообіцяв за позбавлення життя людини 10 тисяч доларів. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України, пише УНН.

Поліцейські отримали інформацію про те, що житель одного із сіл Одеського району вирішив вбити свого сусіда, з яким мав довготривалі неприязні відносини, і підшукує виконавців,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Замовнику було неважливо як вони виконають завдання. Він вимагав лише підтвердження злочину.

Коли все було обумовлено і підготовлено для виконання, правоохоронці провели спецоперацію: інсценували вбивство від імені одного із виконавців.

Надіслали на мобільний телефон замовника "звіт" у вигляді фотографій із закривавленим тілом жертви та домовилися про зустріч для розрахунку.

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Щойно зловмисник приїхав для передачі обумовленої грошової винагороди, його затримали в процесуальному порядку.

Нагадаємо

Українська поліція ліквідувала групу, яка займалася пограбуванням самотніх літніх людей, затримавши в Одесі раніше судимих підозрюваних. Жертвами зловмисників ставали переважно самотні літні люди; майже всі учасники злочинної групи раніше були судимі, у тому числі за скоєння розбійних нападів.

Привласнив пів мільйона гривень готівки, яка була речовим доказом: колишньому слідчому поліції оголосили про підозру03.01.24, 15:12 • 23700 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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