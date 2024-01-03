Привласнив пів мільйона гривень готівки, яка була речовим доказом: колишньому слідчому поліції оголосили про підозру

На Житомирщині колишнього слідчого поліції підозрюють у привласненні майже пів мільйона гривень, що були речовими доказами. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, пише УНН.

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За даними слідства, у березні 2023 року слідчий одного з територіальних управлінь поліції Житомирщини затримував місцевого жителя за підозрою у незаконному збуті наркотичних засобів. Під час обшуку, як речовий доказ у кримінальному провадженні, у чоловіка було вилучено готівку у різних національних валютах на загальну суму в майже пів мільйона гривень.

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Слідчий не забезпечив їх зберігання відповідно до встановленого законом порядку, а натомість привласнив. Також він не повернув вилучені гроші і після відмови суду у визнанні їх речовими доказами та накладенні на них арешту.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом привласнення чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Поліцейські знешкодили злочинну групу, яка скоювала розбійні напади на Одещині. Жертвами зловмисників ставали переважно самотні літні люди. Майже всі учасники злочинної групи раніше були судимі, у тому числі за скоєння розбійних нападів.