Поліцейські знешкодили злочинну групу, яка скоювала розбійні напади на Одещині

Жертвами зловмисників ставали переважно самотні літні люди; майже всі учасники злочинної групи раніше були судимі, у тому числі за скоєння розбійних нападів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Національну поліцію України.

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На Одещині поліцейські затримали злочинне угруповання за скоєння серії розбійних нападів на громадян - ідеться у повідомленні.

Згідно з інформацією слідства, жертвами зловмисників ставали переважно самотні літні люди, які отримували матеріальну допомогу від благодійних фондів як особи, які пережили переслідування та гоніння нацистів під час Другої світової війни.

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Двоє співучасників групи збирали інформацію про статки громадян, серед них, за даними поліції, була колишня співробітниця одного із благодійних фондів.

Отримавши інформацію про готування фігурантів до скоєння розбійного нападу на 85-річну одеситку, фахівці Національної поліції провели спецоперацію та затримали зловмисників у квартирі потенційної жертви.

Як було виявлено слідством, майже усі члени злочинної групи були раніше судимими, у тому числі за скоєння крадіжок та розбійних нападів.

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на 15 років із конфіскацією майна, повідомляє відомство.

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