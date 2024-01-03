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Розкрадання 420 млн грн: судитимуть екскерівництво "Євробанку"

Розкрадання 420 млн грн: судитимуть екскерівництво "Євробанку"

Київ • УНН

 • 28211 перегляди

Колишніх керівників "Євробанку" судитимуть за розкрадання 420 мільйонів гривень вкладників за допомогою фіктивних договорів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Правооохоронці скерували до суду обвинувачення щодо екскерівництва "Євробанку", яке привласнило 420 млн грн коштів вкладників. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.

Деталі

Працівники ДБР завершили розслідування щодо ексголови правління ПАТ КБ "Євробанк" та його колишнього заступника за фактом заволодіння активами банку.

За даними ДБР, протягом 2009-2016 років вони укладали фіктивні договори купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів з підконтрольними компаніями заволоділи активами "Євробанку" на суму понад 420 млн гривень.  Кошти переводили на рахунки підконтрольних компаній та привласнювали.

Для надання підробленим договорам законного вигляду, серед іншого, як заставне майно фігуранти використовували земельні ділянки та офісні приміщення за завищеною вартістю, вказали у ДБР.

Колишні голова правління банку та його заступник обвинувачуються у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У серпні 2023 року правоохоронці повідомили про підозру у справі щодо розкрадання 420 млн гривень ексзаступнику голови правління ПАТ КБ "Євробанк".

Тетяна Краєвська

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