Розкрадання 420 млн грн: ексзаступнику голови "Євробанку" повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Ексзаступнику голови правління ПАТ КБ "Євробанк" повідомлено про підозру у справі щодо розкрадання 420 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає УНН.
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"Працівники ДБР повідомили про підозру одному з ексзаступників голови правління ПАТ КБ "Євробанк", який причетний до розкрадання 420 млн гривень", - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними ДБР, службові особи банку шляхом укладання підробних договорів купівлі-продажу цінних паперів, кредитних та іпотечних договорів, договорів задоволення вимог іпотекодержателя з підконтрольними фіктивними підприємствами заволоділи грошовими коштами вкладників та майном "Євробанку" на суму понад 420 млн грн.
Для надання фіктивним договорам вигляду законної діяльності, серед іншого, як заставне майно використовувалися земельні ділянки та офісні приміщення, вартість яких умисно завищена більш ніж у сім разів.
"Одному із керівників "Євробанку" повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 191 КК України)", - зазначається в повідомленні.
У ДБР також повідомляють, що встановлюється причетність інших працівників банку до вчинення вказаних злочинів.
"У якості забезпечення відшкодування завданих збитків у кримінальному провадженні накладено арешт і передано в АРМА об’єкти кримінально протиправних дій та рухоме й нерухоме майно, що придбане коштом, набутим внаслідок вчинення кримінального правопорушення", - інформує ДБР.
Серед переданого в АРМА майна:
• частки в статутних капіталах 4-х юридичних осіб;
• 130 автомобілів, у тому числі преміумкласу;
• 98 об’єктів нерухомого майна (квартири, земельні ділянки, офісні приміщення тощо).
Загальна вартість майна встановлюється.
Доповнення
Правоохоронні органи повідомили про підозру громадянину України, який добровільно погодився стати "начальником Каховського водоканалу" і допомагав російським окупантам встановлювати контроль на захопленій території.