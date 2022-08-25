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Хищение 420 млн грн: экс-заместителю главы "Евробанка" сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 134189 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Экс-заместителю главы правления ПАО КБ "Евробанк" сообщено о подозрении по делу о хищении 420 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает УНН.

Хищение 420 млн грн: экс-заместителю главы "Евробанка" сообщили о подозрении

Цитата

"Работники ГБР сообщили о подозрении одному из экс-заместителей правления ПАО КБ "Евробанк", который причастен к хищению 420 млн гривен", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ГБР, должностные лица банка путем заключения поддельных договоров купли-продажи ценных бумаг, кредитных и ипотечных договоров, договоров удовлетворения требований ипотекодержателя с подконтрольными фиктивными предприятиями завладели денежными средствами вкладчиков и имуществом "Евробанка" на сумму свыше 420 млн грн.

Для предоставления фиктивным договорам вида законной деятельности, среди прочего, как залоговое имущество использовались земельные участки и офисные помещения, стоимость которых умышленно завышена более чем в семь раз.

"Одному из руководителей "Евробанка" поставлено в известность о подозрении в присвоении, растрате имущества путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - отмечается в сообщении.

В ГБР также сообщают, что устанавливается причастность других работников банка к совершению указанных преступлений.

"В качестве обеспечения возмещения нанесенного ущерба в уголовном производстве наложен арест и переданы в АРМА объекты уголовно противоправных действий и движимое и недвижимое имущество, купленное на средства, приобретенные в результате совершения уголовного правонарушения", - информирует ГБР.

Среди переданного в АРМА имущества:

• доли в уставных капиталах 4-х юридических лиц;

• 130 автомобилей, в том числе премиум-класса;

• 98 объектов недвижимого имущества (квартиры, земельные участки, офисные помещения и т.п.).

Общая стоимость имущества устанавливается.

Дополнение

Правоохранительные органы сообщили о подозрении гражданину Украины, который добровольно согласился стать "начальником Каховского водоканала" и помогал российским оккупантам устанавливать контроль на захваченной территории.

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