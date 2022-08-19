Організував виплату зарплати у рублях: псевдоначальнику Каховського водоканалу повідомили про підозру у пособництві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Правоохоронні органи повідомили про підозру громадянину України, який добровільно погодився стати «начальником Каховського водоканалу» і допомагав російським окупантам встановлювати контроль на захопленій території. Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора, інформує УНН.
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«За даними слідства, після вторгнення рф в Україну і захоплення Каховського району Херсонщини місцевий мешканець на псевдопосаді забезпечує виплату заробітної плати працівникам підприємства у рублях. Також він надав трактори і автомобілі підприємства для обслуговування потреб ворога», - ідеться в повідомленні.
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Йому інкримінують пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).
Доповнення
СБУ повідомила про підозру двом «високопосадовцям» окупаційної влади рф на тимчасово захоплених територіях сходу України. Їм інкримінують колабораційну діяльність.
Колишньому прокурору, який наразі займається адвокатською діяльністю повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів. Посадовця підозрюють у незаконному заволодінні 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн під час проведення обшуку у банківському індивідуальному сейфі.