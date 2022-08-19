Организовал выплату зарплаты в рублях: псевдоначальнику Каховского водоканала сообщили о подозрении в пособничестве

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«По данным следствия, после вторжения рф в Украину и захвата Каховского района Херсонской области местный житель на псевдодолжности обеспечивает выплату заработной платы работникам предприятия в рублях. Также он предоставил тракторы и автомобили предприятия для обслуживания нужд врага», - говорится в сообщении.

Детали

Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины).

Дополнение

СБУ сообщила о подозрении двум «высокопоставленным должностным лицам» оккупационных властей рф на временно захваченных территориях востока Украины. Им инкриминируют коллаборационную деятельность.

Бывшему прокурору, занимающемуся адвокатской деятельностью, сообщено о подозрении в завладении имуществом и служебном подлоге документов. Чиновника подозревают в незаконном завладении 8 кг золотых слитков, стоимость которых составила более 11,8 млн грн при проведении обыска в банковском индивидуальном сейфе.