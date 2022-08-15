Інкримінують колабораційну діяльність: ще двом “високопосадовцям” окупаційної влади рф повідомили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. СБУ повідомила про підозру двом «високопосадовцям» окупаційної влади рф на тимчасово захоплених територіях сходу України. Їм інкримінують колабораційну діяльність. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.
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Йдеться про «голову» так званої «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області» та «очільницю» відділу агропромислового розвитку «адміністрації Новопсковського району лнр», незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганщини.
У СБУ зазначили, що зібрали беззаперечні докази їхньої добровільної співпраці з ворогом.
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“За даними СБУ, гауляйтер у Куп’янському районі добровільно перейшов на сторону ворога ще з початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України. Отримавши фейкову посаду, він почав активно налагоджувати роботу та закликав своїх підлеглих співпрацювати з окупантами. Чиновниця з Луганщини до призначення мала досвід у сфері управління АПК. Посаду отримала в обмін на лояльність”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях.
Колаборанти виявилися навіть серед народних депутатів. Зокрема, у держзраді підозрюють нардепа Олексія Ковальова, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині. Також через ймовірні зв’язки з Ковальовим просять перевірити нардепа Антона Яценка.
Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.
Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.
Після повернення до Умані Яценко розгорнув боротьбу проти місцевої влади на Черкащині.