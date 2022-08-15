Інкримінують колабораційну діяльність: ще двом “високопосадовцям” окупаційної влади рф повідомили про підозру

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 62568 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 70923 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 82388 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 87722 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 98208 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 151296 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 71118 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 151430 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109875 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69474 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7м/с
52%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 21150 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 22757 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

14 квітня, 16:26 • 23990 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 13059 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13944 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 62562 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 151291 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 175102 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 151428 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262705 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96504 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 99104 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43681 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 47069 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61660 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

Інкримінують колабораційну діяльність: ще двом “високопосадовцям” окупаційної влади рф повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 154572 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. СБУ повідомила про підозру двом «високопосадовцям» окупаційної влади рф на тимчасово захоплених територіях сходу України. Їм інкримінують колабораційну діяльність. Про це повідомили у пресслужбі відомства, передає УНН.

Інкримінують колабораційну діяльність: ще двом “високопосадовцям” окупаційної влади рф повідомили про підозру

Деталі

Йдеться про «голову» так званої «тимчасової цивільної адміністрації Куп’янського району Харківської області» та «очільницю» відділу агропромислового розвитку «адміністрації Новопсковського району лнр», незаконно створеного окупантами на території Старобільського району Луганщини.

У СБУ зазначили, що зібрали беззаперечні докази їхньої добровільної співпраці з ворогом.

Цитата

“За даними СБУ, гауляйтер у Куп’янському районі добровільно перейшов на сторону ворога ще з початку повномасштабного вторгнення зс рф на територію України. Отримавши фейкову посаду, він почав активно налагоджувати роботу та закликав своїх підлеглих співпрацювати з окупантами. Чиновниця з Луганщини до призначення мала досвід у сфері управління АПК. Посаду отримала в обмін на лояльність”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

За даними ЗМІ, задовго до того, як росія вторглася в Україну, кремль створював мережу секретних агентів, щоб згладити шлях. 

Колаборанти виявилися навіть серед народних депутатів. Зокрема, у держзраді підозрюють нардепа Олексія Ковальова, який перейшов на бік окупантів на Херсонщині. Також через ймовірні зв’язки з Ковальовим просять перевірити нардепа Антона Яценка. 

Зазначимо, що на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну народний депутат Антон Яценко, який раніше також був членом “Партії регіонів”, “зник з радарів”. Його не бачили на рідному окрузі в Умані, а також він був відсутній у Верховній Раді під час голосування за впровадження воєнного стану в Україні.

Черкаський політик Андрій Дикун розповів, що у той самий час говорили про приїзд в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році. 

Після повернення до Умані Яценко розгорнув боротьбу проти місцевої влади на Черкащині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.90
Bitcoin
$84,705.30
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,227.12
Ethereum
$1,622.75