Инкриминируют коллаборационную деятельность: еще двум "высокопоставленным чиновникам" оккупационных властей рф сообщили о подозрении

Детали

Речь идет о «председателе» так называемой «временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» и «главе» отдела агропромышленного развития «администрации Новопсковского района лнр», незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганщины.

В СБУ отметили, что собрали безоговорочные доказательства их добровольного сотрудничества с врагом.

Цитата

“По данным СБУ, гауляйтер в Купянском районе добровольно перешел на сторону врага еще с начала полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины. Получив фейковую должность, он начал активно налаживать работу и призвал своих подчиненных сотрудничать с оккупантами. Чиновница из Луганщины до назначения имела опыт в области управления АПК. Должность получила в обмен на лояльность”, – говорится в сообщении.

Напомним

По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.

Коллаборанты оказались даже среди народных депутатов. В частности, в госизмене подозревают нардепа Алексея Ковалева, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области. Также через вероятные связи с Ковалевым просят проверить нардепа Антона Яценко.

Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения в Украине.

Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

После возвращения в Умань Яценко развернул борьбу против местных властей в Черкасской области.