Инкриминируют коллаборационную деятельность: еще двум "высокопоставленным чиновникам" оккупационных властей рф сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. СБУ сообщила о подозрении двум «высокопоставленным чиновникам» оккупационных властей рф на временно захваченных территориях востока Украины. Им инкриминируют коллаборационную деятельность. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает УНН.
Детали
Речь идет о «председателе» так называемой «временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» и «главе» отдела агропромышленного развития «администрации Новопсковского района лнр», незаконно созданного оккупантами на территории Старобельского района Луганщины.
В СБУ отметили, что собрали безоговорочные доказательства их добровольного сотрудничества с врагом.
Цитата
“По данным СБУ, гауляйтер в Купянском районе добровольно перешел на сторону врага еще с начала полномасштабного вторжения вс рф на территорию Украины. Получив фейковую должность, он начал активно налаживать работу и призвал своих подчиненных сотрудничать с оккупантами. Чиновница из Луганщины до назначения имела опыт в области управления АПК. Должность получила в обмен на лояльность”, – говорится в сообщении.
Напомним
По данным СМИ, задолго до того, как россия вторглась в Украину, кремль создавал сеть секретных агентов, чтобы сгладить путь.
Коллаборанты оказались даже среди народных депутатов. В частности, в госизмене подозревают нардепа Алексея Ковалева, который перешел на сторону оккупантов в Херсонской области. Также через вероятные связи с Ковалевым просят проверить нардепа Антона Яценко.
Отметим, что в начале полномасштабного вторжения россии в Украину народный депутат Антон Яценко, ранее также являвшийся членом “Партии регионов”, “исчез с радаров”. Его не видели в родном округе в Умани, а также он отсутствовал в Верховной Раде во время голосования за введение военного положения в Украине.
Черкасский политик Андрей Дикун рассказал, что в то же время говорили о приезде в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.
После возвращения в Умань Яценко развернул борьбу против местных властей в Черкасской области.