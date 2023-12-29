Похищали персональные данные и деньги украинцев: правоохранители за сутки ликвидировали более 100 мошеннических call-центров

За сутки правоохранители ликвидировали более 100 мошеннических call-центров по всей территории Украины, которые похищали персональные данные и деньги у людей. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Киберспециалисты и правоохранители провели многоэтапную спецоперацию по всей территории Украины, которая является частью системной работы СБУ по противодействию российским спецслужбам, которые пытаются расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине.

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам "заработать на бирже", "инвестировать" средства в криптовалюту или получить сомнительную "прибыль" от ставок, или другими обманными методами вводили пострадавших в заблуждение.

В процессе выманивания средств фигуранты собирали личные данные о своих клиентах. В дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые использовали ее для дистанционной вербовки новых агентов.

Таким образом в Винницкой области был ликвидирован масштабный call-центр, который действовал в одном из исправительных учреждений области. Незаконную деятельность организовал так называемый "смотрящий" за колонией, причастный к российскому криминалитету.

Почти 30 заключенных тюрьмы обзванивали вкладчиков финучреждений и под видом предоставления онлайн услуг похищали у них средства.

Также на Днепропетровщине обезврежена преступная организация, участники которой собирали сведения о пленных воинах ВСУ, а затем выманивали деньги у их родственников. В частности за различные "суммы" фигуранты обещали помочь с возвращением домой украинских защитников.

И в Черкасской области был разоблачен организатор местного call-центра, который работал на подсанкционную компанию "Яндекс". К подпольной деятельности он привлек до 30 местных жителей, которые удаленно предоставляли диспетчерские услуги таксопаркам "Яндекс-такси" в одной из стран Центральной Азии.

Установлено, что в течение 2023 года нелегальный бизнес позволил перечислить в бюджет рф более 1 млн долларов.

Сейчас продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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