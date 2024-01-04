Вилучили майже шість мільйонів гривень: на Житомирщині поліцейські затримали групу рекетирів
Київ • УНН
На Житомирщині поліція ліквідувала групу рекетирів, які вимагали у місцевих фіктивні борги.
У Житомирській області правоохоронці ліквідували групу рекетирів, які на чолі з "кримінальним авторитетом", надумані борги з мешканців Коростеня. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Житомирській області, передає УНН.
Деталі
Зловмисники вимагали надумані борги з мешканців міста Коростень. Окрім того, надавали послуги з "врегулювання" фінансових конфліктів
У поліції розповіли, що сума "боргу"з алежала від матеріального стану потерпілого. В одних вимагали 500 доларів, в інших ця сума могла сягати й 5000.
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Процес вимагання завжди супроводжувався погрозами фізичної розправи, пошкодженням чи знищенням майна. У разі відмови виконувати вимоги зловмисників, відбирали майно потерпілих, а якщо і такий метод переконання не спрацьовував, то переходили до фізичного насильства.
2 січня оперативники, слідчі, прокурори Житомирської обласної прокуратури за силової підтримки бійців роти поліції особливого призначення затримали трьох учасників угруповання під час отримання грошей від потерпілого: 900 доларів та 16 500 гривень
На підставі зібраних доказів організатору та 8 учасникам слідчі повідомили про підозру. Залежно від ролі та участі в злочинній діяльності дії підозрюваних кваліфіковані:
- ч. 2 та 4 ст. 186 (грабіж),
- ч. 3 та 4 ст. 189 (вимагання),
- ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
Окрім того, за результатами проведення 28 обшуків поліцейські вилучили майже 6 мільйонів гривень у національній та іноземній валюті, зброю, зокрема і рушницю, яку відібрали в одного з потерпілих, інші речі, що підтверджують протиправну діяльність.
За скоєне може загрожувати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Доповнення
У ході слідчо-оперативних заходів правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів вже до восьми епізодів злочинної діяльності.
Зокрема, в одного з потерпілих вони відібрали обладнання на понад 300 000 гривень, ще у кількох громадян, які не погодилися сплатити їм "борг" відібрали мисливську гладкоствольну рушницю, бензопилу та мобільний телефон, в іншого вимагали понад 180 000 гривень.
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Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Перевіряється причетність фігурантів до скоєння інших злочинів на території області.
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