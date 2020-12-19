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Израиль из-за пандемии отнес к переченю "красной зоны" все страны мира

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Министерство здравоохранения Израиля объявило, что уже с 20 декабря будут считаться "красными" (то есть, опасными с эпидемиологической точки зрения) все страны мира. Об этом сообщает Newsru.co.il, информирует УНН.

Израиль из-за пандемии отнес к переченю "красной зоны" все страны мира

"Каждый человек, который прилетает из-за границы в Израиль, будет вынужден соблюдать 14-дневный карантин (этот срок можно сократить до 10 дней, сдав тест на коронавирус сразу после приземления и через 9 дней - если результаты обоих тестов окажутся отрицательными, самоизоляцию можно будет прервать)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничения для граждан тех стран, которые раньше были в "зеленой зоне", вступят в силу с 26 декабря.

"Что касается тех стран, которые до сегодняшнего дня считались "зелеными", то все, кто прилетели в Израиль 26 декабря, будут освобождены от необходимости соблюдать двухнедельный карантин. Напомним, в данный момент по возвращению из страны, которая считается "зеленой", самоизоляция не требуется", - добавили в СМИ.

Указывается, что из-за решения Минздрава свое возмущение уже выразили авиакомпании, которые считают, что из-за угрозы самоизоляции число пассажиров значительно сократится.

Как сообщалось ранее в УНН, количество случаев больных COVID-19 в мире перевалило за 75 млн.

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