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Ізраїль через пандемію відніс до переліку "червоної зони" всі країни світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю оголосило, що вже з 20 грудня будуть вважатися "червоними" (тобто, небезпечними з епідеміологічної точки зору) всі країни світу. Про це повідомляє Newsru.co.il, інформує УНН.

Ізраїль через пандемію відніс до переліку "червоної зони" всі країни світу

"Кожна людина, яка прилітає з-за кордону в Ізраїль, буде змушена дотримуватися 14-денного карантину (цей термін можна скоротити до 10 днів, здавши тест на коронавірус відразу після приземлення і через 9 днів - якщо результати обох тестів виявляться негативними, самоізоляцію можна буде перервати)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження для громадян тих країн, які раніше були у "зеленій зоні", вступлять в силу з 26 грудня. 

"Що стосується тих країн, які до сьогоднішнього дня вважалися "зеленими", то всі, хто прилетіли в Ізраїль до 26 грудня, будуть звільнені від необхідності дотримуватися двотижневого карантину. Нагадаємо, в даний момент після повернення з країни, яка вважається "зеленою", самоізоляція не потребується", - додали у ЗМІ.

Вказується, що через рішення МОЗ своє обурення вже висловили авіакомпанії, які вважають, що через загрозу самоізоляції число пасажирів значно скоротиться.

Як повідомлялося раніше в УНН, кількість випадків хворих на COVID-19 у світі перевалила за 75 млн.

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