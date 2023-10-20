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Израильские спецслужбы задержали одного из лидеров ХАМАС Хасана Юсефа

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. По данным израильских властей, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был арестован в четверг во время рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу. Об этом сообщает CNN, передает УНН

Израильские спецслужбы задержали одного из лидеров ХАМАС Хасана Юсефа

Цитата

«Оккупационные силы арестовали лидера ХАМАС шейха Хасана Юсефа в его доме в Бейтунии на оккупированном Западном берегу», - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Юсеф является ведущим палестинским политическим деятелем, который является официальным представителем ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и занимает место в Палестинском законодательном совете.

Израильские войска неоднократно задерживали Юсефа, он провел в тюрьмах 24 года по различным обвинениям.

Дополним

Ночью истребители армии обороны Израиля нанесли удары по более чем сотне террористических целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС, включая подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Во время атак удалось ликвидировать боевика ХАМАС, который убивал гражданских на юге Израиля.

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