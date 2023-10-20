Израильские спецслужбы задержали одного из лидеров ХАМАС Хасана Юсефа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. По данным израильских властей, представитель ХАМАС Хасан Юсеф был арестован в четверг во время рейдов, проведенных Израилем на Западном берегу. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
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«Оккупационные силы арестовали лидера ХАМАС шейха Хасана Юсефа в его доме в Бейтунии на оккупированном Западном берегу», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что Юсеф является ведущим палестинским политическим деятелем, который является официальным представителем ХАМАС на Западном берегу реки Иордан и занимает место в Палестинском законодательном совете.
Израильские войска неоднократно задерживали Юсефа, он провел в тюрьмах 24 года по различным обвинениям.
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Ночью истребители армии обороны Израиля нанесли удары по более чем сотне террористических целей, принадлежащих террористической организации ХАМАС, включая подземный туннель, склады оружия и десятки оперативных командных центров. Во время атак удалось ликвидировать боевика ХАМАС, который убивал гражданских на юге Израиля.