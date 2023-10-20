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11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході
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Ізраїльські спецслужби затримали одного з лідерів ХАМАС Хасана Юсефа

Київ • УНН

 • 243839 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. За даними ізраїльської влади, речник ХАМАС Хасан Юсеф був заарештований у четвер під час рейдів, проведених Ізраїлем на Західному березі. Про це повідомляє CNN, передає УНН

Ізраїльські спецслужби затримали одного з лідерів ХАМАС Хасана Юсефа

Цитата

«Окупаційні сили заарештували лідера ХАМАС шейха Хасана Юсефа в його будинку в Бейтунії на окупованому Західному березі», - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Юсеф є провідним палестинським політичним діячем, який є офіційним представником ХАМАС на Західному березі річки Йордан і займає місце в Палестинській законодавчій раді.

Ізраїльські війська неодноразово затримували Юсефа, він провів у в'язницях 24 роки за різними звинуваченнями.

Нагадаємо

Вночі винищувачі армії оборони Ізраїлю завдали ударів по понад сотні терористичних цілей, що належать терористичній організації ХАМАС, включаючи підземний тунель, склади зброї та десятки оперативних командних центрів. Під час атак вдалося ліквідувати бойовика ХАМАС, який вбивав цивільних на півдні Ізраїлю

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