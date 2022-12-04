Израиль нанес удар по Газе после ракетного обстрела

Детали

Израильские военные заявили, что авиаудары были нанесены по объекту по производству оружия и принадлежащему ХАМАСу подземному тоннелю группировке боевиков, которая контролирует Газу с 2007 года.

Никакая палестинская группировка не взяла на себя ответственность за ракету, выпущенную в субботу вечером, упавшую на открытой местности у забора между Газой и Израилем.

Дополнение

Израиль проводит почти ежедневные рейды против палестинцев участвовавших в планировании или участии в нападениях на израильтян весной, в результате которых погибли 19 человек.

Военные говорят, что рейды предназначены для ликвидации сетей боевиков и предотвращения будущих атак, но палестинцы говорят, что они укрепляют израильскую бессрочную оккупацию, которая длится уже 56 лет. В результате недавней волны палестинских атак на израильские объекты погибли еще девять человек.

В этом году в ходе израильско-палестинских боев было убито более 140 палестинцев. Израильская армия заявляет, что большинство убитых палестинцев были боевиками.