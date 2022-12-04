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Израиль нанес удар по Газе после ракетного обстрела

Израиль нанес удар по Газе после ракетного обстрела

Киев • УНН

 • 865200 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Израильский самолет нанес удар по нескольким военным объектам в секторе Газа в воскресенье, через несколько часов после того, как палестинские боевики выпустили ракету на юге Израиля. Об этом сообщает The Times of Israel, передает УНН.

Детали

Израильские военные заявили, что авиаудары были нанесены по объекту по производству оружия и принадлежащему ХАМАСу подземному тоннелю группировке боевиков, которая контролирует Газу с 2007 года.

Никакая палестинская группировка не взяла на себя ответственность за ракету, выпущенную в субботу вечером, упавшую на открытой местности у забора между Газой и Израилем.

Дополнение

Израиль проводит почти ежедневные рейды против палестинцев участвовавших в планировании или участии в нападениях на израильтян весной, в результате которых погибли 19 человек.

Военные говорят, что рейды предназначены для ликвидации сетей боевиков и предотвращения будущих атак, но палестинцы говорят, что они укрепляют израильскую бессрочную оккупацию, которая длится уже 56 лет. В результате недавней волны палестинских атак на израильские объекты погибли еще девять человек.

В этом году в ходе израильско-палестинских боев было убито более 140 палестинцев. Израильская армия заявляет, что большинство убитых палестинцев были боевиками.

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