Ізраїль завдав удару по Газі після ракетного обстрілу

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Ізраїльські військові заявили, що авіаудари були нанесені по об'єкту з виробництва зброї та підземному тунелю, що належить ХАМАСу, угрупованню бойовиків, яке контролює Газу з 2007 року.

Жодне палестинське угруповання не взяло на себе відповідальність за ракету, випущену в суботу ввечері, яка впала на відкритій місцевості біля паркану між Газою та Ізраїлем.

Доповнення

Ізраїль проводить майже щоденні рейди проти палестинців брали участь у плануванні чи участі у нападах на ізраїльтян навесні, внаслідок яких загинуло 19 людей.

Військові кажуть, що рейди призначені для ліквідації мереж бойовиків та запобігання майбутнім атакам, але палестинці кажуть, що вони зміцнюють безстрокову ізраїльську окупацію, яка триває вже 56 років. Внаслідок нещодавньої хвилі палестинських атак на ізраїльські об'єкти загинули ще дев'ятеро людей.

Цього року в ході ізраїльсько-палестинських боїв було вбито понад 140 палестинців. Ізраїльська армія заявляє, що більшість убитих палестинців були бойовиками.