Израиль утвердил соглашение о безвизовом режиме с ОАЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Правительство Израиля утвердило соглашение о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами, это первая страна арабского мира, с которой у Израиля теперь безвизовый режим. Об этом сообщает пресс-служба МИД Израиля, передает УНН.
Открывая еженедельное заседание израильского правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что соглашение о безвизовом режиме между Израилем и ОАЭ расширит и укрепит межгосударственные и экономические связи.
“Возможно, вы не заметили, потому что это событие не получило широкого освещения в СМИ, но на прошлой неделе министр иностранных дел Бахрейна, страны, с которой у нас не было официальных отношений, посетил резиденцию премьер-министра Израиля в Иерусалиме. Это огромное изменение. Судан на прошлой неделе впервые воздержался от голосовании против Израиля в ООН, хотя традиционно голосовал против нас. Это предвестники грядущих событий, и не только в этих областях”, — заявил Нетаньяху.
Отметим, что соглашение о безвизовом режиме с Израилем ОАЭ утвердили еще 1 ноября. Оно вступит в силу через 30 дней после ратификации обеими сторонами.