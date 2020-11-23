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Ізраїль затвердив угоду про безвізовий режим з ОАЕ

Ізраїль затвердив угоду про безвізовий режим з ОАЕ

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Уряд Ізраїлю затвердив угоду про безвізовий режим з Об’єднаними Арабськими Еміратами, це перша країна арабського світу, з якою у Ізраїлю теперь безвізовий режим. Про це повідомляє пресслужба МЗС Ізраілю, передає УНН.

Відкриваючи щотижневе засідання ізраїльського уряду, прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу, заявив, що угода про безвізовий режим між Ізраїлем і ОАЕ розширить і зміцнить міждержавні та економічні зв’язки.

“Можливо, ви не помітили, тому що ця подія не отримала широкого висвітлення в ЗМІ, але минулого тижня міністр закордонних справ Бахрейну, країни, з якої у нас не було офіційних відносин, відвідав резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю в Єрусалимі. Це величезна зміна. Судан минулого тижня вперше утримався при голосуванні проти Ізраїлю в ООН, хоча традиційно голосував проти нас. Це провісники прийдешніх подій, і не тільки в цих областях”, — заявив Нетаньягу.

Зазначимо, що угоду про безвізовий режим з Ізраїлем ОАЕ затвердили ще 1 листопада. Вона набуде чинності через 30 днів після ратифікації обома сторонами.

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