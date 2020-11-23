Ізраїль затвердив угоду про безвізовий режим з ОАЕ

Відкриваючи щотижневе засідання ізраїльського уряду, прем’єр-міністр Біньямін Нетаніягу, заявив, що угода про безвізовий режим між Ізраїлем і ОАЕ розширить і зміцнить міждержавні та економічні зв’язки.

“Можливо, ви не помітили, тому що ця подія не отримала широкого висвітлення в ЗМІ, але минулого тижня міністр закордонних справ Бахрейну, країни, з якої у нас не було офіційних відносин, відвідав резиденцію прем’єр-міністра Ізраїлю в Єрусалимі. Це величезна зміна. Судан минулого тижня вперше утримався при голосуванні проти Ізраїлю в ООН, хоча традиційно голосував проти нас. Це провісники прийдешніх подій, і не тільки в цих областях”, — заявив Нетаньягу.

Зазначимо, що угоду про безвізовий режим з Ізраїлем ОАЕ затвердили ще 1 листопада. Вона набуде чинності через 30 днів після ратифікації обома сторонами.