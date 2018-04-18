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Израиль заручился поддержкой США перед атакой на сирийский аэродром - The Wall Street Journal

Киев • УНН

 • 9514 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Вашингтон был заранее предупрежден об ударе израильских ВВС по сирийскому военному аэродрому Т-4 в провинции Хомс 9 апреля и одобрил этот шаг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Израиль заручился поддержкой США перед атакой на сирийский аэродром - The Wall Street Journal

По сведениям источников издания, “израильские силы на прошлой неделе при молчаливой поддержке Америки нанесли удар по новейшей иранской системе противовоздушной обороны, которая находилась на сирийской базе”. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как говорится в публикации, “после того, как переговорил с президентом США Дональдом Трампом, приказал нанести удар по прибывшей батареи ПВО, чтобы не позволить иранским силам применять её против израильских самолетов”.

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Издание отмечает, что указанная иранская система была уничтожена до того, как её подготовили к применению. Кроме того, якобы был уничтожен ангар, в котором хранились беспилотные летательные аппараты, использовавшиеся иранцами.

В материале также констатируется, что США настроены на то, чтобы в сотрудничестве с Израилем пытаться ограничить иранское влияние в Сирии. Вместе с тем, как отмечается, в Пентагоне опасаются, что прямая конфронтация с иранскими силами приведет к тому, что Тегеран будет пытаться нанести удар по военнослужащим США в регионе.

Напомним, 9 апреля по военному аэродрому Т-4 в сирийской провинции Хомс было нанесено массированный ракетный удар. Как сообщило агентство SANA со ссылкой на военный источник, в результате атаки есть погибшие и раненые военнослужащие. Сирия возложила ответственность за него на Израиль. Минобороны РФ сообщило, что два самолета F-15 ВВС Израиля, находясь в небе над Ливаном, выпустили по аэродрому восемь ракет, пять из которых были уничтожены сирийскими подразделениями ПВО.

В свою очередь министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что не знает о том, кто атаковал аэродром Т-4.

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